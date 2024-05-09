Hollanda'da Filistin Protestolarına Polis Müdahalesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Hollanda'da Filistin Protestolarına Polis Müdahalesi Devam Ediyor

Hollanda\'da Filistin Protestolarına Polis Müdahalesi Devam Ediyor

Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Hollanda'daki üniversitelerde başlayan protestolara polis sert şekilde müdahale ediyor. Amsterdam Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi'nde göstericilerin kamp kurduğu binalara polis tarafından müdahale edilirken, çok sayıda gözaltı yaşandı. Hollanda'daki öğrenciler, İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmayı sonlandırılmasını talep ediyor.

09.05.2024 00:47
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Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmalarını göstermek amacıyla Hollanda'daki üniversitelerde başlayan protestolara polis müdahalesi sürdü.

Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi (UvA) ve Utrecht Üniversitesinde başlayan eylemlere polis sert şekilde müdahale etti.

Polis, göstericilerin kamp kurduğu Amsterdam Üniversitesine ait Binnengasthuis binasına giden tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bina içindeki göstericileri gözaltına alan polis, binayı tamamen boşalttı.

Eyleme ve gözaltına alınanlara destek vermek üzere Binnengasthuis binasına gelmeye çalışan yüzlerce gösterici, polisin müdahalesiyle geri püskürtüldü.

Binanın bulunduğu caddeye çıkan Rokin Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, " Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları attı.

Polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericilerin yaralandığı görülürken, Rokin ve çevresinde gösteri yapmanın yasaklandığı uyarısı yapıldı.

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi, caddelerin yanı sıra kanallarda da konuşlandırıldı.

Güvenlik güçlerinin, eylemcileri durdurmak için dron, köpek ve göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs pazartesi günü Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanan göstericiler, daha sonra yürüyüşe geçerek, UvA'ya ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs çarşamba günü göstericilere müdahale ederek çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi'nde 50 gözaltı

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, dün yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polis, müdahale etme tehdidinde bulunmuştu.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Filistin Protestolarına Polis Müdahalesi Devam Ediyor - Son Dakika

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