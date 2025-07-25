Hollanda'da Filistin Tanıma Talepleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollanda'da Filistin Tanıma Talepleri Artıyor

25.07.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sol muhalefet liderleri, hükümetin Filistin'i tanımasını istiyor. Macron'un adımı örnek alınıyor.

Hollanda'da sol muhalefet partilerinin liderleri ve milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u örnek alarak hükümetlerinin Filistin'i devlet olarak resmen tanımasını talep ediyor.

Yeşil Sol- İşçi Partisi (GL-PvdA) lideri Frans Timmermans, sosyal medyadan, "Macron haklı. Filistin'in tanınması barışa doğru gerekli bir adım." paylaşımında bulundu.

Timmermans, paylaşımında, "Hollanda'nın da bu adımı atmasının zamanı geldi. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Gazze'yi haritadan silmek ve Gazzelileri şiddet ve açlık yoluyla kovmak istiyor. Lahey'in göz yumup hiçbir şey yapmaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ülkede sol muhalefetteki diğer partiler de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin Devletini resmen tanıma kararını örnek alarak hükümetlerinin Filistin'i devlet olarak tanımasını istiyor.

Sosyalist Partisi (SP) Milletvekili Sarah Dobbe da "Hollanda da bu örneği izlesin. Hükümet hala görmezden gelmeyi tercih ediyor ancak bu, işlerin farklı şekilde yapılabileceğini bir kez daha gösteriyor. Hollanda'nın göz yummasının utanç verici ve affedilemez olduğunu da gösteriyor." mesajını paylaştı.

Demokratlar 66 Partisi (D66) lideri Rob Jetten de paylaşımında, "Başbakan Dick Schoof, koalisyondaki partiler Paris'ten ders çıkarabilir. Gazze ve Batı Şeria'daki tüm acılara göz yummayın, insanlık ve uluslararası hukuk için kararlılıkla durun." çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili Meclise soru önergesi vereceğini ifade eden Denk Partisi lideri Stephan van Baarle da "Fransa, Filistin Devletini tanıyacak. Bize göre, Hollanda da derhal bu örneği izlemeli ve Filistin'i bir devlet olarak tanımalıdır." görüşünü paylaştı.

Hayvanları Koruma Partisi Milletvekili Christine Teunissen de "Başbakan'ın yapabileceği en az şey, Macron'a katılarak Filistin Devletini tanımaktır. Hollanda, zaten diğer ülkelerle birlikte hareket etmek istiyordu ya hani, öyleyse bunu yapın!" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak Fransa'nın Filistin Devletini tanımasına karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İşçi Partisi, Orta Doğu, Filistin, Hollanda, Politika, Hükümet, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Filistin Tanıma Talepleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi Sanık sayısı 4’e yükseldi Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi! Sanık sayısı 4'e yükseldi
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme İşte masadaki o isimler Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler
İbrahim Kalın’dan Özgür Özel ziyareti Gündemde terörsüz Türkiye var İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
Japonya’ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne veda etti Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
22:04
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor
Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
21:56
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
21:11
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
21:04
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında
Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
20:31
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında
Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
20:20
Elif Elmas geri dönüyor
Elif Elmas geri dönüyor
20:06
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
20:06
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 16:33:14. #7.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da Filistin Tanıma Talepleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.