Hollanda'da Filistin Tanıma Talepleri Artıyor

Hollanda'da sol muhalefet partilerinin liderleri ve milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u örnek alarak hükümetlerinin Filistin'i devlet olarak resmen tanımasını talep ediyor.

Yeşil Sol- İşçi Partisi (GL-PvdA) lideri Frans Timmermans, sosyal medyadan, "Macron haklı. Filistin'in tanınması barışa doğru gerekli bir adım." paylaşımında bulundu.

Timmermans, paylaşımında, "Hollanda'nın da bu adımı atmasının zamanı geldi. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Gazze'yi haritadan silmek ve Gazzelileri şiddet ve açlık yoluyla kovmak istiyor. Lahey'in göz yumup hiçbir şey yapmaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ülkede sol muhalefetteki diğer partiler de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin Devletini resmen tanıma kararını örnek alarak hükümetlerinin Filistin'i devlet olarak tanımasını istiyor.

Sosyalist Partisi (SP) Milletvekili Sarah Dobbe da "Hollanda da bu örneği izlesin. Hükümet hala görmezden gelmeyi tercih ediyor ancak bu, işlerin farklı şekilde yapılabileceğini bir kez daha gösteriyor. Hollanda'nın göz yummasının utanç verici ve affedilemez olduğunu da gösteriyor." mesajını paylaştı.

Demokratlar 66 Partisi (D66) lideri Rob Jetten de paylaşımında, "Başbakan Dick Schoof, koalisyondaki partiler Paris'ten ders çıkarabilir. Gazze ve Batı Şeria'daki tüm acılara göz yummayın, insanlık ve uluslararası hukuk için kararlılıkla durun." çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili Meclise soru önergesi vereceğini ifade eden Denk Partisi lideri Stephan van Baarle da "Fransa, Filistin Devletini tanıyacak. Bize göre, Hollanda da derhal bu örneği izlemeli ve Filistin'i bir devlet olarak tanımalıdır." görüşünü paylaştı.

Hayvanları Koruma Partisi Milletvekili Christine Teunissen de "Başbakan'ın yapabileceği en az şey, Macron'a katılarak Filistin Devletini tanımaktır. Hollanda, zaten diğer ülkelerle birlikte hareket etmek istiyordu ya hani, öyleyse bunu yapın!" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak Fransa'nın Filistin Devletini tanımasına karar verdim." ifadesini kullanmıştı.