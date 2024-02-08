Hollanda\'da PVV Lideri Wilders\'in Koalisyon Süreci Tıkandı

Hollanda'daki koalisyon görüşmelerinden Pieter Omtzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisinin (NSC) çekilmesinin ardından, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders'in koalisyon süreci tıkandı.
Görüşmelere devam eden, PVV, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Caroline van der Plas'ın lideri olduğu Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) koalisyon formülleri arayışlarını sürdürüyor.
Bugün 3 partinin yaptığı koalisyon görüşmesi sonrasında yerel basına açıklamada bulunan Wilders, görüşmeye yarın da devam edeceklerini belirterek, "Çözüm var mı göreceğiz ama bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem." dedi.
Omtzigt'i görüşmelere katılmak için davet ettiklerini söyleyen Yeşilgöz-Zegerius da "Geri döneceğini umut ediyorum." ifadesini kullandı.
NSC'nin koalisyon görüşmelerinden çekilme kararı
NSC partisi, 6 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon görüşmelerinden çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.
Açıklamada, bunun nedeninin ülkedeki kamu maliyesindeki gidişatın iç açıcı olmadığını öğrendiklerini ve bu nedenle partinin kabinede sorumluluk almak istemediği kaydedilmişti.
Wilders, NSC'nin koalisyon görüşmelerinden çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından, bunun "inanılmaz" ve "hayal kırıklığı" olduğunu paylaşmıştı.
Wilders paylaşımında, "Hollanda bu kabineyi istiyor ama bu zamana kadar görüşmeler yaparken Omtzigt havluyu attı. Hiçbir şey anlamadım bundan." ifadelerini kullanmıştı.
Yeşilgöz-Zegerius da paylaşımında çok şaşırdığını belirterek, "Umarım yakın zamanda bir arada oturup burada neler olup bittiğini öğreniriz." ifadelerine yer vermişti.
Van der Plas da "Pieter Omtzigt'in masadan kalkıp konuşmayı bırakmaya karar vermesi bizim için tam bir sürpriz oldu." paylaşımında bulunmuştu.
Üç partinin lideri, yerel basına yaptıkları açıklamada, Omtzigt'i koalisyon görüşmelere katılması için davet etmeye devam edeceklerini bildirmişti.
Hollanda'da "sağ" koalisyon hükümetinin kurulması tavsiye edildi
Ülkede 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan VVD, 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen NSC ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan BBB ile dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.
Hollanda'da seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in hazırladığı nihai raporda PVV, VVD, NSC ve BBB'nin bulunduğu dörtlü "sağ" koalisyon hükümetinin kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edilmişti.
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