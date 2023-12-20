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Hollanda'da Ragbi Tankı Resul Karabulut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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Hollanda'da Ragbi Tankı Resul Karabulut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor

Hollanda'da Türk kökenli başarılı Ragbi sporcusu Resul Karabulut, Hollanda Milli Takımı'na kadar yükseldiği tekerlekli sandalye ragbi takımıyla bu yaz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor. Karabulut, doğuştan gelen Ellis-van Creveld Sendromu'na rağmen spora devam ederek Hollanda şampiyonu oldu ve Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor. Aynı zamanda sosyal yardım faaliyetlerine de katılan Karabulut, Türkiye'deki engellilere yardım gönderiyor.

Hollanda\'da Ragbi Tankı Resul Karabulut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'na katılmayı hedefliyor
20.12.2023 - 11:07,
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Hollanda'da Türk kökenli başarılı Ragbi sporcusu Resul Karabulut, Hollanda Milli Takımı'na kadar yükseldiği tekerlekli sandalye ragbi takımıyla bu yaz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Son 5 yılın Hollanda şampiyonu olan Amsterdam Terminatörler Tekerlekli Sandalye Ragbi Takımı'nın en önemli oyuncusu olan Karabulut, spora başlaması ve ailesinin yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğuştan gelen ve vücut uzuvlarının orantısız şekilde gelişmesi şeklinde ortaya çıkan Ellis-van Creveld Sendromu'na yakalandığını belirten 30 yaşındaki Karabulut, uzun süre eğitimini normal seyrinde sürdürdüğünü kaydetti.

Karabulut, geçirdiği çok sayıda ameliyat ve diğer tedavilerin ardından engeli sebebiyle okuldan geri kalmaya başladığını fakat evden çalışarak ve takviye eğitimlerle bu eksiği tamamladığını anlattı.

8 yıldır tekerlekli sandalye ragbi sporu yapıyor

Karabulut, "Bu sporla 8 sene önce tanıştım. Önceden basketbol oynuyordum ve yine aynı sağlık sebepleriyle basketbolu bıraktım. Sonra biri beni bu spora davet etti ve öyle başladım." dedi.

Amsterdam Terminatör takımıyla son 5 senedir Hollanda şampiyonu olduklarını dile getiren Karabulut, aynı zamanda Hollanda Tekerlekli Sandalye Ragbi Milli Takımı'nın da oyuncusu olduğunu aktardı.

Karabulut, "Hollanda Milli Takımı'yla şimdiye kadar turnuva ya da antrenman amacıyla çok sayıda ülkeye gittim. Şu an Avrupa'nın en üst seviyesinde oynuyoruz. Dünyada 6. sıradayız." diye konuştu.

Ragbide lakabının "tank" olduğunu belirten Karabulut, dışarıdan bakıldığında ragbide çıkan seslerin çok ürkütücü bulunduğunu fakat özel tekerlekli sandalyesinin son derece güvenli olduğunu anlatarak, "İçine oturduğunuzda kendinizi bayağı güçlü ve güvende hissediyorsunuz." dedi.

Ragbi sayesinde dünyanın birçok ülkesini gördüğünü ifade eden Karabulut, Mart 2024'te Yeni Zelanda'da yapılacak eleme oyunlarında ilk 3 takım arasına girerek bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediğini belirtti.

Spor günlük yaşamın içine çekti

Ragbi ile birlikte günlük yaşama dahil olduğunu vurgulayan Karabulut, "Sporla birlikte oldukça sosyal biri oldum. Kendime ait bir şirketim var ve takı tasarımının yanında bir işte daha çalışıyorum. Her işimi kendim yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Tekerlekli ragbinin zorluklarına da değinen Karabulut, özellikle malzemelerin pahalılığı ve özel tekerlekli sandalye fiyatlarından yakındı.

Karabulut, Hollanda milli takımı düzeyinde bile olsa paralimpik oyuncularının maddi anlamda yeterince desteklenmediğini ifade ederek, spora olan tutkusu sayesinde birçok sorunu aştığını belirtti.

Aile olarak Türkiye'deki engellilere yardım gönderiyorlar

Resul'un babası Çetin Karabulut, kızı ve oğlunun hastalığının ardından Türkiye'deki bedensel engelliler için çok sayıda yardım faaliyeti ve etkinlik düzenlediğini aktararak, yaklaşık 15 senedir Türkiye'deki engellilere yardım gönderdiğini kaydetti.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Çetin Karabulut, "Her sene bir tır yolluyoruz. Bu sene 40 elektrikli sandalye, 40 hasta yatağı, 10 akülü sandalye, koltuk değnekleri ve muhtelif yardımlar gönderdik." diye konuştu.

Karabulut, yardımların Düzce Valiliğinin koordinasyonuyla engellilere dağıtılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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