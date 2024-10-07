Hollanda'dan Ukrayna'ya 400 Milyon Euro İHA Desteği

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LAHEY, 7 Ekim (Xinhua) -- Hollanda, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) geliştirmesine destek olmak üzere 400 milyon euro sağlayacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada Hollanda ve Ukrayna'nın "gelişmiş İHA geliştirmek ve başarılı prototiplerin üretimini hızlandırmak üzere işbirliği yapacağı" belirtildi. Açıklamada, "Bu üretimin yaklaşık yarısı Hollanda'da gerçekleşecek" denildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans söz konusu açıklamayı Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentine düzenlediği ziyaret sırasında yaptı.

Açıklamada Brekelmans'ın şu sözlerine yer verildi: "Keşif, savunma ve saldırı görevleri için tasarlanmış çeşitli türlerde gelişmiş İHA'lara odaklanacak bir İHA eylem planına 400 milyon euro yatırım yapıyoruz. Bu İHA'lar öncelikle havada, ama aynı zamanda karada ve denizde de kullanılacak."

Brekelmans, İHA geliştirme planına ek olarak Hollanda'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 3,76 milyar euro askeri destek sağladığını söyledi.

Brekelmans, söz verilen 24 adet Hollanda yapımı F-16 savaş uçağının ilk grubunun Ukrayna'ya teslim edildiğini de vurguladı.