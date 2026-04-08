Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berendsen ile görüşmesinde Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin AB tarafınca stratejik bir bakış açısıyla ele alınmasının önemini vurgulayacak. Görüşmede, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla barışçıl çözüm arayışları kapsamında yürütülen çabalar ve temaslar ele alınacak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Berendsen'in ziyareti, Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Berendsen ile yapacağı görüşmede NATO müttefiki Türkiye ile Hollanda arasındaki çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesinin ve üst düzeyli ziyaret trafiğinin artmasının önemine dikkati çekecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla tesis edilen "Türkiye-Hollanda Konferansı"nın (Wittenburg Konferansı) önümüzdeki dönem Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 11. toplantısının ikili ilişkilere ivme kazandıracağını dile getirecek olan Fidan, ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkartılması hedefi çerçevesinde birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemini dile getirecek.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin AB tarafınca da stratejik bir bakış açısıyla ele alınmasının elzem olduğunu vurgulayacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin tesisi dahil, ortak gündemde yer alan meselelerle ilgili ilerleme sağlanması beklentisini aktaracak olan Fidan, AB tarafından başlatılan ve Avrupa güvenliğine yönelik geliştirilmesi öngörülen girişimlerin, NATO şemsiyesi altında tüm müttefiklerle eşgüdüm halinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayacak. Fidan görüşmede, Türkiye'nin Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği öneme de dikkati çekecek.

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çabalar gündemde olacak

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla barışçıl çözüm arayışları kapsamında yürütülen çabalar ve temaslar hakkında bilgi paylaşması beklenen Fidan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikaları ile Lübnan'a yönelik artan saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtecek.

Fidan, İsrail'in, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Doğu Kudüs'te kutsal mekanları hedef alan girişim ve provokasyonlarının kabul edilemez olduğunu ifade edecek. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik diplomatik süreçlerin başarıya ulaşması için katkı sağlamayı sürdürmeye kararlı olduğunu ifade edecek olan Fidan, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması sürecinde bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının elzem olduğuna vurgu yapacak.

İkili ilişkiler

Bakanlık yetkilisi, Türkiye ve Hollanda arasında siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri boyutları olan çok yönlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Güncel bölgesel ve küresel sınamalar bağlamında, yakın diyalog sürdürülmektedir" dedi. Yetkili, devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, dönemin Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile son olarak 25 Haziran 2025 tarihinde NATO Zirvesi marjında görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Fidan ise son olarak, ikili iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılında tesis edilen ve iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlık ettiği Wittenburg Konferansı'nın 10. toplantısına katılmak üzere 19 Nisan 2024 tarihinde Hollanda'yı ziyaret etmişti."

Türkiye-Hollanda ikili ticaret hacmi 2025 yılında ihracat 8,1 milyar dolar, ithalat 5,2 milyar dolar olmak üzere 13,3 milyar olar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Hollanda, Türkiye'de doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sıradadır. Hollanda'nın Türkiye'ye doğrudan yatırımları 2025 yılında 33 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'den Hollanda'ya yapılan doğrudan yatırımlar ise 21 milyar doları aşmıştır. Ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantılarının sonuncusu 15 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Hollanda'da yaşayan ve yaklaşık 500 bin kişiden oluşan Türk toplumu, ikili ilişkiler bakımından zenginlik teşkil etmekte ve iki ülkeyi birbirine yaklaştırmaktadır."