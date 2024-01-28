Hollanda, "Hamas\'a destek" iddialarının ardından UNRWA\'ya finansal desteğini askıya aldı

Hollanda, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya aldı.

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği belirtildi.

Açıklamada, suçlamaların ciddi olduğu ve araştırma sürecinde UNRWA'ya finansal desteğin askıya alındığı ifade edildi.

Bunun yeni talepler için de geçerli olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'deki sivil halka başka yollarla insani yardım sağlamaya devam edileceği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı personelini işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçlamıştı.