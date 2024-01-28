 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hollanda, "Hamas'a destek" iddialarının ardından UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda, "Hamas'a destek" iddialarının ardından UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Hollanda, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya aldı.

Hollanda, "Hamas\'a destek" iddialarının ardından UNRWA\'ya finansal desteğini askıya aldı
28.01.2024 - 06:03,
Abone Ol

Hollanda, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya aldı.

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği belirtildi.

Açıklamada, suçlamaların ciddi olduğu ve araştırma sürecinde UNRWA'ya finansal desteğin askıya alındığı ifade edildi.

Bunun yeni talepler için de geçerli olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'deki sivil halka başka yollarla insani yardım sağlamaya devam edileceği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı personelini işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Hollanda, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda, 'Hamas'a destek' iddialarının ardından UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı - Son Dakika


06:03
Ataşehir'de kuaföre silahlı saldırı kamerada Ataşehir'de kuaföre silahlı saldırı kamerada
00:44
Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57
Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Son Dakika
06:03 Ataşehir'de kuaföre silahlı saldırı kamerada
00:44 Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57 Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 08:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda, "Hamas'a destek" iddialarının ardından UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement