Hollanda, İran Büyükelçisi'ni Çağırdı

25.02.2026 00:05
Tahran Havalimanı'nda Hollandalı diplomatın bagajına el konulması üzerine Hollanda, İran'ı protesto etti.

İran'ın Tahran Havalimanı'nda Hollandalı bir diplomatın bagajına el koyması nedeniyle artan gerilim üzerine Hollanda, İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İran'ın 28 Ocak'ta Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Hollandalı bir diplomatı alıkoyduğunu ve diplomatik bagajını aldığını doğruladı.

Bakanlığın NOS'a yaptığı açıklamada, "Bu kabul edilemez" ifadesi kullanılırken, olayla ilgili izahat vermesi için İran'ın Lahey Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

"İran tarafından bu görüntülerin sızdırılmasıyla sessizlik bozuldu. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz ve bu durum İran Büyükelçisi'ni bu öğleden sonra bakanlığa çağırmamız için de gerekçe oluşturuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, bagajın derhal iadesinin talep edildiği kaydedildi."

İran medyası valizde uydu iletişim ekipmanı bulunduğunu iddia ediyor

Sosyal medyada İran medyası üzerinden olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, Tahran Havalimanı'na gelen Hollandalı diplomatın bagajını taratmayı reddetmesinin ardından bagajına el konulduğu görülüyor.

İran medyasında, valizde taşınabilir Starlink uydu modemi, birden fazla uydu telefonu ve diğer iletişim ekipmanının bulunduğu ifade edildi.

NOS'a göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ne uymamakla itham ederken, bagajın içeriği hakkında açıklama yapmadı.

Starlink gibi uydu internet ekipmanı bulundurmanın ve kullanmanın ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yasak olduğu İran'da, ocak ayından bu yana süren gösteriler sebebiyle Tahran yönetiminin uydu ekipmanı kullanımına karşı daha sert tedbirler aldığı biliniyor.

Viyana Sözleşmesi'ne göre diplomatik çantalar "açılamaz veya alıkonulamaz"

1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 27. maddesi "Diplomatik çanta açılamaz veya alıkonulamaz" kuralı getiriyor.

Ancak uygulamada devletler, kişisel bagajlarda yasaklanmış eşyaların olduğuna dair ciddi emareler olması gibi durumlarda bagajın açılmasını isteyebiliyor.

Uygulamada bagajın açılması ancak gönderen devletin bir temsilcisi huzurunda yapılabiliyor ve bagajın açılması reddedilirse bagajın ülkeye girişi reddedilebiliyor.

Kaynak: AA

