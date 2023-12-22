Hollanda Parlamentosu, Bulgaristan\'ın Şengen Bölgesi\'ne dahil olmasını onayladı

Hollanda Parlamentosunda yapılan oylamada, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasına yönelik karar verildi.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Hollanda Parlamentosunda, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne tam üyeliği hakkında oylama yapıldı.

Oylamada Bulgaristan'ın lehine karar çıktığını aktaran Stoyanov, Avusturya'nın tutumunun ülkenin Şengen Bölgesi'ne dahil olmasında belirleyici olacağını aktardı.

Stoyanov, konuya ilişkin Avusturya-Bulgaristan ve Avusturya- Romanya arasındaki görüşmelerin sürdüğünü aktararak, Avusturya'nın kararını yakın zamanda açıklamasını umduğunu bildirdi.

Avusturya'nın tutumu nihai kararda belirleyici olacak

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Hollanda'nın "beklenen" kararının, ülkenin Şengen'e tam üyelikle alakalı nihai karar için Avusturya ile yapılacak müzakerelerdeki konumunu "iyileştirdiğine" değindi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümete yeni yıla kadar ülkenin Şengen Bölgesi'ne tam katılımını sağlaması çağrısına cevap veren Denkov, "Genel nitelikteki çağrılar şu anda hiç yardımcı olmuyor. Müzakereler incelik, sakinlik ve argümanların karşı tarafta anlaşılmasını gerektirir. Eğer (Bulgaristan'ın Şengen'e katılımı) bu kadar kolay olsaydı, Bakanlar Kurulu bunu geçen yıl yapmalıydı." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine (Tweede Kamer) 15 Aralık'ta yolladığı mektupta, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirmişti.