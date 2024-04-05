Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, depremzede kadınların hazırladığı yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor - Son Dakika
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Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, depremzede kadınların hazırladığı yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, depremzede kadınların hazırladığı yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan aşevinde depremzede kadınlar tarafından hazırlanan günlük 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi afetzedenin iftar sofrasına ulaştırıyor. Vakıf, depremden etkilenen kadınlara istihdam sağlayarak ramazan boyunca 3 çeşit yemek hazırlatıyor ve iftarlıkları dağıtılmak üzere ambalajlayıp hazır hale getiriyor. Aşevi günlük 650 kişiye kadar hizmet verebilmekte olup, vakıf yetkilileri ramazanın son günlerine doğru günlük 1000 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. Aşevinde çalışan depremzede kadınlar ise bu iş sayesinde istihdam edilmenin ve yardım yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

05.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:27
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Hollanda Türk Gönüllüler Vakfınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulan aşevinde depremzede kadınların hazırladığı günlük 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi afetzedenin iftar sofrasına ulaştırılıyor.

Vakıf Başkanı Nilgün Şahin ve Türkiye Koordinatörü Zuhal Özsakınç, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hataylılar için afetin ilk gününden itibaren sahada yer aldı.

Ramazanın gelmesiyle Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesine aşevi kuran vakıf yetkilileri, burada çalıştırılmak üzere depremden etkilenen 15 kadına istihdam sağladı.

Depremde evi, eşi ya da çocuklarını kaybeden kadınlar, ramazan boyunca 3 çeşit yemek için aşevinin yolunu tutuyor.

Burada her gün yemek yapan kadınlar, hazırladıkları iftarlıkları dağıtılmak üzere ambalajlayıp hazır hale getiriyor.

İftarlıklar günlük 650 kişiye kadar ulaşıyor

Nilgün Şahin, AA muhabirine, vakıf olarak yaklaşık 1,5 yıldır Hatay'da ve sahada depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Ramazanda da kurdukları aşeviyle yine Hatay'da çalışmalara devam ettiklerini belirten Şahin, "Aşevimizde konteyner kentlerde yaşayan depremde ailelerimize sıcak AŞ götürüyoruz. Günlük en az 250 kişiyle başladık ama çok şükür bugün günlük 650 kişilik yemek çıkartabiliyoruz." dedi.

Şahin, ramazanın son günlerine doğru günlük 1000 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çoğu daha önce çalışmamış 15 depremzede kadının da burada ramazan boyunca istihdam edeceğini bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Hepsi depremzede, belki bugüne kadar hiçbir iş yerinde çalışmamış, okula gitmemiş, kalem tutmamış 15 kadın, bu mutfakta omuz omuza, gönül gönüle, arkadaşları için emek veriyor, her gün birlikte burada yemek pişiriyorlar ve aynı acıyı yaşamış insanlara yemek ulaştırmaya çalışıyor."

Şahin, yemeklerin dağıtımında da yine depremi yaşamış 13 erkeğin görev aldığını ve aşevlerindeki istihdam sayısının 28 olduğunu söyledi.

Vakfın Türkiye Koordinatörü Zuhal Özsakınç da Hatay'ın depremlerden en fazla etkilenen il olduğunu ve afetin ilk gününden bu yana sahada yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Yardım çalışmalarının yanı sıra artık istihdam konusunda da farkındalık yaratmak istediklerini belirten Özsakınç, bunun için açtıkları aşevinin ramazandan sonra da devamlılığının olması için çalışmalara başladıkların ifade etti.

"Vakıf bize çok büyük destek verdi"

Aşevinde çalışan ve depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Esma Yetmez (30), depremden önce hiç çalışmadığını dile getirdi.

İlk kez çalıştığını ve işinin aşevinde olduğu için kendini iyi hissettiğini kaydeden Yetmez, "Vakıf bize çok büyük destek verdi, beni ayakta tuttular, çalıştığım için çok mutluyum, zamanım da çok verimli geçiyor." dedi.

Aşevinde çalışan depremzedelerden Döne Yetmez (53) de çalıştığını için özgüveninin arttığını söyledi.

Güzel bir iş yaptıklarını vurgulayan Yetmez, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yaptığımız yemekler yine depremzedelerin sofrasına gidiyor, manevi olarak vicdanımız çok rahatlıyor. İnsanlara dokunuyor olmak, yemeklerimizi tadıyor olmaları bizleri çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, depremzede kadınların hazırladığı yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor - Son Dakika

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