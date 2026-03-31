Hollanda ve Ukrayna Büyükelçilerinden 'Demir İnsanlar' Sergisi

31.03.2026 13:06
Ankara'da açılan sergide, Ukrayna'nın savaş koşullarındaki demir yolu işçileri fotoğraflandı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, başkentte, Hollandalı sanatçı Jelle Krings'in Ukrayna'daki savaşı konu alan fotoğraflarının yer aldığı "Demir İnsanlar" sergisinin açılışını yaptı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde yapılan sergide, Krings'in Ukrayna'daki demir yolu işçileri ve aileleriyle birlikte kalarak onların savaş sırasındaki hikayesini kayıt altına aldığı fotoğraflar yer aldı.

Büyükelçi Wijnands ve Büyükelçi Celal, "Demir İnsanlar" sergisinin açılışında konuşma yaptı.

Wijnands, Ukrayna'nın egemenliğinin 4 yılı aşkın süredir Rusya tarafından ihlal edildiğini ve savaşın uluslararası düzeni ayaklar altına aldığını söyleyerek, güç kullanımının yasa ve sınırların yerini alması riskine karşı uyarıda bulundu.

Ukrayna'nın barışı sağlamak için diplomatik girişimlerde bulunduğunu, savaşı ancak Rusya'nın sona erdirebileceğini dile getiren Wijnands, barış sağlanana kadar Ukrayna'nın kendini savunmasına verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wijnands, Krings'in fotoğraflarını çektiği demir yolu işçilerinin zorlu savaş şartları altında sivillerin tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için çalıştığına dikkati çekerek "Bu sergi bize her istatistiğin arkasında insan hayatı, aileler ve topluluklar olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Celal de savaştan bahsedildiğinde genelde sayısal verilerin konuşulduğuna işaret ederek serginin, savaşın başka bir yönünü ortaya koyduğunu ve "yıkılmayı reddeden bir sistemi" belgelediğini vurguladı.

"Rusya, Ukrayna altyapısını yok etmeye çalışırken, demir yolumuz çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Celal, Ukraynalıların her gün yeniden direnmeyi tercih ettiğini belirtti."

Celal, Rusya'nın "hakikate, hafızaya ve Ukraynalıların özgürce yaşama hakkına karşı savaş halinde olduğunu" kaydederek, gerçeği yansıtan her fotoğrafın bir direniş biçimi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Hollanda, Ukrayna, Güncel, Ankara, Kültür, Sanat, Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Advertisement
