Hong Kong, 2026 ihracat tahminini yapay zeka talebiyle yüzde 42-47'ye yükseltti - Son Dakika
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Hong Kong, 2026 ihracat tahminini yapay zeka talebiyle yüzde 42-47'ye yükseltti

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Hong Kong, 2026 ihracat tahminini yapay zeka talebiyle yüzde 42-47\'ye yükseltti
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Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi, yapay zeka talebinin beklentileri aşması üzerine 2026 mal ihracatı büyüme tahminini yüzde 42-47'ye yükseltti. Temmuz-eylül İhracat Güven Endeksi, jeopolitik belirsizliklere rağmen ihracatçıların olumlu beklentilerini koruduğunu gösterdi.

HONG KONG, 29 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi, yapay zeka ile ilgili teknolojilere yönelik küresel talebin beklentilerin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmesinin ardından Hong Kong'un 2026 yılı mal ihracatındaki büyüme tahminini yüzde 42 ila 47 aralığına yükseltti.

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi İhracat Güven Endeksi'nin pazartesi günü yayımlanan temmuz-eylül dönemi sonuçlarına göre, mevcut performans endeksi 51,8, beklenti endeksi ise 51,3 olarak kaydedildi. Sonuçlar, devam eden jeopolitik belirsizliklere rağmen ihracatçıların genel olarak olumlu beklentilerini koruduğunu ortaya koydu.

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Araştırma Direktörü Bruce Pang, bu yıl kaydedilen güçlü ihracat büyümesinin öncelikle yapay zeka ile ilgili ürünlere ve altyapıya yönelik küresel talebin hızla artmasından kaynaklandığını söyledi.

Pang, yarı iletkenlere, bellek çiplerine, bilgisayar bileşenlerine, telekomünikasyon ekipmanlarına ve diğer gelişmiş elektronik ürünlere yönelik talebin beklenenden çok daha hızlı arttığını ve bunun Hong Kong'un ihracatına güçlü bir destek sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Yapay ZekaHong KongTeknolojiİhracatEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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