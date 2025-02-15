Hong Kong'da İlk LNG İkmali Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hong Kong'da İlk LNG İkmali Tamamlandı

Hong Kong'da ilk gemiden gemiye LNG yakıt ikmali işlemi, yeşil denizcilik hedefinde önemli adım.

15.02.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HONG KONG, 15 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong'da ilk gemiden gemiye sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıt ikmali operasyonu tamamlanarak, şehrin yüksek kaliteli yeşil denizcilik yakıt ikmal merkezi olma yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

Kunlun Energy Ltd. Şti. tarafından cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, çift yakıtlı bir konteyner gemisine Hong Kong sularında 2.200 ton ultra düşük sıcaklıkta LNG ikmali yapılarak geminin İstanbul yolculuğu için tüm yakıt ihtiyacı karşılandı.

Bu dönüm noktası niteliğindeki gelişme, hem sağlam lojistik bağlantı hem de kurumsal mekanizmaların sorunsuz entegrasyonu sayesinde gerçekleştirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin Ulaştırma ve Lojistikten sorumlu sekreteri Mable Chan, yakıt ikmali töreninde yaptığı konuşmada "Yakıt ikmal gemisi ve taşıdığı sıvılaştırılmış doğalgaz Shenzhen'den geldi, yakıt ikmali ise Hong Kong karasularımızda gerçekleşti. Bu model, Hong Kong ve Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki diğer limanların tamamlayıcı avantajlarını tam olarak yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

Düşük karbonlu ve hatta net sıfır karbonlu yeşil deniz yakıtlarının kullanımının uluslararası denizcilik sektöründe önemli bir trend olduğunu belirten Chan, HKSAR hükümetinin bu fırsatı değerlendirdiğini ve bu tür yakıtlara yönelik artan piyasa talebine yanıt olarak Kasım 2024'te Yeşil Deniz Yakıtı Yakıt İkmali Eylem Planını açıkladığını sözlerine ekledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fu Bin ise, bu operasyonun Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde uluslararası bir denizcilik merkezi inşa etme ve yerel denizcilik endüstrisinin yeşil dönüşümünü teşvik etme konusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Fu ayrıca bu operasyonun ulusal "çift karbon" stratejisiyle de uyumlu olduğunu ve Hong Kong'un yeşil bir deniz yakıtı yakıt ikmal merkezi kurma hedefini desteklediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Teknoloji, Hong Kong, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da İlk LNG İkmali Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hong Kong'da İlk LNG İkmali Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.