Hong Kong'da İlk LNG İkmali Tamamlandı

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HONG KONG, 15 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong'da ilk gemiden gemiye sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıt ikmali operasyonu tamamlanarak, şehrin yüksek kaliteli yeşil denizcilik yakıt ikmal merkezi olma yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

Kunlun Energy Ltd. Şti. tarafından cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, çift yakıtlı bir konteyner gemisine Hong Kong sularında 2.200 ton ultra düşük sıcaklıkta LNG ikmali yapılarak geminin İstanbul yolculuğu için tüm yakıt ihtiyacı karşılandı.

Bu dönüm noktası niteliğindeki gelişme, hem sağlam lojistik bağlantı hem de kurumsal mekanizmaların sorunsuz entegrasyonu sayesinde gerçekleştirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin Ulaştırma ve Lojistikten sorumlu sekreteri Mable Chan, yakıt ikmali töreninde yaptığı konuşmada "Yakıt ikmal gemisi ve taşıdığı sıvılaştırılmış doğalgaz Shenzhen'den geldi, yakıt ikmali ise Hong Kong karasularımızda gerçekleşti. Bu model, Hong Kong ve Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki diğer limanların tamamlayıcı avantajlarını tam olarak yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

Düşük karbonlu ve hatta net sıfır karbonlu yeşil deniz yakıtlarının kullanımının uluslararası denizcilik sektöründe önemli bir trend olduğunu belirten Chan, HKSAR hükümetinin bu fırsatı değerlendirdiğini ve bu tür yakıtlara yönelik artan piyasa talebine yanıt olarak Kasım 2024'te Yeşil Deniz Yakıtı Yakıt İkmali Eylem Planını açıkladığını sözlerine ekledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fu Bin ise, bu operasyonun Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde uluslararası bir denizcilik merkezi inşa etme ve yerel denizcilik endüstrisinin yeşil dönüşümünü teşvik etme konusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Fu ayrıca bu operasyonun ulusal "çift karbon" stratejisiyle de uyumlu olduğunu ve Hong Kong'un yeşil bir deniz yakıtı yakıt ikmal merkezi kurma hedefini desteklediğini vurguladı.