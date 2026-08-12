Hong Kong\'da Otonom Araç Denemeleri Başlıyor

HONG KONG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Ulaştırma Departmanı, belli bir bölgedeki otonom araç denemelerine yönelik lisans verildiğini duyurdu.

Departman sözcüsünün salı günü yaptığı açıklamaya göre deneme, otonom modda çalışacak dört özel aracı kapsayacak ve her araçta, gerektiğinde kontrolü devralmak üzere yedek sürücü bulunacak. Denemeler Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Ekspres Demiryolu Bağlantısı üzerindeki Hong Kong Batı Kowloon İstasyonu ile Havalimanı Ekspresi'nin Kowloon İstasyonu arasında gerçekleşecek.

Sözcü, bölge yönetiminin, otonom araç geliştirme çalışmalarını politikalar, düzenlemeler ve finansman yoluyla aktif olarak desteklediğini söyledi. Proje, karmaşık trafik koşullarında otonom araç teknolojisinin güvenliği, istikrarı ve operasyonel uygulanabilirliğini ortaya koymayı hedefliyor.

Sözcü, otonom araçların düzenli hizmete başlamasının ardından, seyahat deneyimini iyileştirmek ve daha fazla yolcunun proje kapsamında yer alan hattı kullanmasını teşvik etmek üzere otonom araçlara yönelik kesintisiz bir bağlantı kurulacağını ifade etti.