Hong Kong yönetimi, Fransa'daki protestolar nedeniyle sarı seviyeli uyarı yayımladı - Son Dakika
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Hong Kong yönetimi, Fransa'daki protestolar nedeniyle sarı seviyeli uyarı yayımladı

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Hong Kong yönetimi, Fransa\'daki protestolar nedeniyle sarı seviyeli uyarı yayımladı
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Hong Kong yönetimi, Fransa'daki protestolar nedeniyle en düşük düzey olan sarı seviyede seyahat uyarısı yayımladı. Fransa'da bulunan veya seyahat planlayan Hong Kong sakinlerine tedbirli davranmaları ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

HONG KONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, Fransa için yurtdışı seyahat uyarısı yayımladı.

HKSAR yönetimi sözcüsü, kararın Fransa'daki son protesto gösterileri nedeniyle alındığını belirtti. En düşük uyarı düzeyi olan sarı seviyede yayımlanan uyarı, ülkede kişisel güvenliğe yönelik tehdit işaretleri bulunduğu anlamına geliyor.

İdari yönetim, Fransa'da bulunan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Hong Kong sakinlerine gelişmeleri takip etmeleri, tedbirli davranmaları, kendi güvenliklerine dikkat etmeleri ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Uyarıda ayrıca Güvenlik Bürosu'nun Fransa'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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