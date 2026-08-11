Hopa'da Kan Bağışı Ziyareti - Son Dakika
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Hopa'da Kan Bağışı Ziyareti

Hopa\'da Kan Bağışı Ziyareti
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Kaymakam Karakaya, mobil Kızılay aracını ziyaret ederek kan bağışının önemini vurguladı.

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Hükümet Konağı önünde hizmet veren mobil Türk Kızılay kan bağışı aracını ziyaret etti.

Karakaya, Kızılay yetkililerinden kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Karakaya, Türk Kızılay'ın afetlerde ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Karakaya, bir ünite kanın üç kişinin hayatına dokunabildiğini belirterek, sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Mobil kan bağışı aracında kan veren vatandaşlarla sohbet eden Karakaya, duyarlılıkları dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Türk Kızılay personelinin taleplerini de dinleyen Karakaya, çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hopa'da Kan Bağışı Ziyareti - Son Dakika

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