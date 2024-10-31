Horon Müziği Yüzünden Hapis Cezası

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Bursa'nın İznik ilçesinde evinden çıkarmak istediği kiracılarını rahatsız etmek amacıyla baca deliğinden horon müziği dinlettiği ve gürültü yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılandığı davada karar açıklandı.

İznik 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatlar katıldı. Sanık ve müştekiler ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Tenzile B'nin, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki vekili de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığa, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hükmettiği 7 ay 15 gün hapis cezasını takdir indirimiyle 6 ay 7 güne düşürdü. Hakim, verilen ceza miktarı ve sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gazetecilere karara ilişkin değerlendirmede bulunan Tenzile B. (65), davaya yönelik bilgisinin olmadığını belirterek, "Kendileri verdiler, kendileri çözüyorlar. Bilmiyorum yani. Hiçbir şey söylemediler. Haklıyken haksız duruma düştüm." diye konuştu.

İznik ilçesine bağlı Yeşil Cami Mahallesi'nde ikamet eden Tenzile B, 2022 yılında anlaşmazlık yaşadığı kiracıları Nusret D. ile Zehra Nur D'yi evden çıkarmak istemişti.

Kiracıların yüksek sesle horon müziği dinlettiği ve gürültü yaptığı iddiaları üzerine ev sahibi Tenzile B. hakkında dava açılmıştı.