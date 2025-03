HPV Aşısı Ulusal Aşı Takvimine Alınmalı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, HPV Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "HPV aşısı hiçbir bahaneye sığınmadan, bir an önce ulusal aşı takvimine alınmalı, ülkemizde uygun yaş grubundaki herkese ücretsiz şekilde uygulanmalıdır." dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, HPV Farkındalık Günü'ne ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. HPV virüsünün son derece yaygın olduğuna dikkat çeken Şahbaz, henüz ulusal aşı takvimine alınmayan HPV'nin toplumumuzda neden olduğu kanser riskinin devam ettiğini vurguladı.

Şahbaz'ın açıklaması şu şekilde:

"İnsan papilloma virüsü (HPV), dünya genelinde son derece yaygın ve en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olarak bilinmektedir. Çoğu zaman belirti vermeden taşıyıcı olunabilen bu virüs, özellikle rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) başta olmak üzere pek çok kanser türüne yol açabilmektedir. Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda en sık rastlanan rahim ağzının yanı sıra baş-boyun (boğaz ve gırtlak), genital organlar (vajina, vulva, penis) ve anüs kanserlerine sebep olabilmektedir. Dünyada sadece 2020 yılında yaklaşık 604 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulmuş, 342 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu veriler, HPV'nin oluşturduğu tehdidin boyutlarını göstermekte olup HPV ile mücadelenin ne denli ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymaktadır.

HPV'ye karşı geliştirilen aşı, bu virüsün neden olduğu enfeksiyonları ve kanser öncülü lezyonları önlemede bilimsel olarak kanıtlanmış etkili bir koruyucu tedbirdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de HPV aşısının etkinliğini vurgulayarak, tüm ülkelerin rutin ulusal aşı programlarına HPV aşısını dahil etmesini önermektedir. Hatta HPV aşılamasının, rahim ağzı kanserine karşı uygulanabilecek en etkili ve maliyet-etkin halk sağlığı tedbirlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Kasım 2024 itibarıyla en az 144 ülke kız çocukları için HPV aşısını ulusal aşı programına dahil etmiş durumdadır. Bu ülkelerin büyük kısmı, aşıyı hedeflenen yaş gruplarına ücretsiz olarak sunarak toplumlarını HPV'nin yol açtığı kanserlere karşı korumayı amaçlamaktadır.

'Halk sağlığı adına acilen adım atılmalı'

Ne yazık ki ülkemizde tüm toplumsal talebe karşın HPV aşısı halen ulusal aşı takvimine alınmamıştır. Bu durum, büyük bir yoksulluğun yaşandığı ülkemizde vatandaşlarımızın bu önemli aşıya erişimini imkansız hale getirmekte ve toplum sağlığı açısından büyük bir eşitsizlik yaratmaktadır. Maddi imkanları yeterli olmayan bireyler bu koruyucu aşıdan faydalanamazken, HPV'nin toplumumuzda neden olduğu kanser riski devam etmektedir. Bu tablo, Türkiye'nin halk sağlığı adına acilen adım atması gerektiğini açıkça göstermektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi gerek TBMM çatısı altında verdiğimiz önergelerle, gerekse kamuoyu önünde HPV aşısının ulusal aşı takvimine derhal alınmasını ve herkese ücretsiz olarak sağlanmasını uzun süredir savunuyoruz. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerimiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimiz gelir düzeyi düşük vatandaşlarımıza ücretsiz aşıyı uygulayarak halkımızın sağlığını korumaya çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı'na çağrımız, HPV aşısını hiçbir bahaneye sığınmadan, bir an önce ulusal aşı takvimine alarak ülkemizde uygun yaş grubundaki herkese ücretsiz şekilde uygulanmasıdır. Unutulmamalıdır ki HPV'nin neden olduğu kanserlerin büyük bir kısmı aşıyla önlenebilir ve devletin görevi vatandaşlarını önlenebilir hastalıklardan korumaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, halk sağlığı konusundaki hassasiyetini her zaman koruyacak ve toplum yararına olan her adımı destekleme kararlılığını sürdürecektir. HPV Farkındalık Günü vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz: Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden değerlidir ve ulusal aşı takvimine dahil edilmiş ücretsiz aşı dahil gerekli önlemler vakit kaybedilmeden hayata geçirilmelidir."