HRF, Gazze'de çocuğun ölümünde iddia edilen komutanın tutuklanması için ABD'ye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HRF, Gazze'de çocuğun ölümünde iddia edilen komutanın tutuklanması için ABD'ye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HRF, Gazze'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen İsrailli komutanın tutuklanıp yargılanması için ABD Adalet Bakanlığına başvurdu. Vakıf, komutanın ABD'de serbestçe dolaştığını belirterek savaş suçları kapsamında derhal soruşturma açılmasını istedi.

Hind Rajab Vakfı (HRF), 2024 yılında Gazze'de 5 yaşındaki Hind Rajab'ın öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği İsrailli bir komutanın tutuklanıp yargılanması için ABD Adalet Bakanlığına başvurdu.

Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı, halen ABD'de olduğu belirtilen Sean Glass adlı İsrailli komutanın tutuklanması için çağrı yaptı.

HRF, yaptığı açıklamada, Rajab'ın öldürülmesinde rol oynadığını belirttiği Glass'ın ABD'de serbestçe dolaştığını ve ABD Adalet Bakanlığının "savaş suçları" kapsamında harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

HRF, Rajab'ın içinde bulunduğu araca ateş emrini veren kişinin büyük olasılıkla Glass olduğunu ve buna ilişkin birçok delil bulunduğunu belirterek İsrailli komutanın tutuklanarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

HRF'nin dava sorumlusu Natacha Bracq, "Bu dosyadaki kanıtlar çok ağır ve kapsamlı. ABD Adalet Bakanlığından derhal bir soruşturma açmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rashida Tlaib'den çağrı

Öte yandan ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Demokrat Rashida Tlaib de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Tlaib, "Soykırım Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf olan hükümetimiz, bu savaş suçları ve soykırım eylemleri nedeniyle onu tutuklamak ve soruşturmakla yükümlüdür." değerlendirmesini yaptı.

5 yaşındaki Hind Rajab, 29 Ocak 2024'te Gazze'de ailesiyle birlikte bulunduğu aracın İsrail güçleri tarafından ateş altına alınması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın taranması ve yardımına giden Filistin Kızılayı ambulansının da hedef alınması sonucu Hind ile birlikte araçtaki akrabaları ve 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, cesetleri ancak 12 gün sonra bulunabilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleriİnsan HaklarıPolitikaGüncelVakıfGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Şimşek açıkladı Fon krizinde isim isim liste hazırlandı Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
19:43
Canlı anlatım: İlk 15 dakikada 3 gol Kadıköy’de inanılmaz bir maç
Canlı anlatım: İlk 15 dakikada 3 gol! Kadıköy'de inanılmaz bir maç
19:01
İsmail Kartal, ’’Herkes görecek’’ diyerek ilk 11’deki yeniliği açıkladı
İsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladı
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 20:11:13. #7.12#
SON DAKİKA: HRF, Gazze'de çocuğun ölümünde iddia edilen komutanın tutuklanması için ABD'ye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei