HRW\'den İsrail\'e Okul Saldırıları Uyarısı

HRW, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okulların yüzde 97'sini vurduğunu, saldırıların "yasadışı ve keyfi" olduğunu duyurdu, "katliamları tolere etmeyin" mesajıyla İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısı yaptı.İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin sığındığı okulları hedef aldığına dikkat çeken İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "yasa dışı ve keyfi" bu saldırılarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak "acil önlemler alma" ve İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısı yaptı.

HRW bugün yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okulların yaklaşık yüzde 97'sini vurduğuna, bu saldırılar esnasından yüzlerce Filistinlinin öldüğüne dikkat çekildi ve "Gazze'de sığınacak güvenli yer yok" uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca, Ekim 2023'te savaşın başlamasıyla birlikte İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin sığındığı 500'ü aşkın okulu hedef aldığı belirtiliyor. Yapılan kapsamlı inceleme ve araştırmalar sonucunda söz konusu okulların askeri hedef olarak görülmesini gerektirecek herhangi bir bulguya ulaşılamadığı vurgulanıyor.

"Uluslararası insancıl hukuka aykırı"

HRW'nin bu saldırılar hakkında bilgi talebine İsrail makamlarının yanıt vermediğine işaret edilirken, Deyr el-Belah kentindeki Hatice Okulu'nun ve El Zeytun'daki okulların hedef alınması konusunda şu tespit aktarılıyor:

"Askeri bir hedef olmadıkları için saldırılar yasa dışı ve keyfi. Bu, uluslararası insancıl hukuka aykırıdır. Okullar ve diğer eğitim kurumları sivil mekanlardır ve saldırılarla hedef alınamaz. Ancak askeri amaçlarla kullanıldıklarında veya silahlı kuvvetler tarafından işgal edildiklerinde bu statüyü kaybederler. Okulların sivilleri barındırmak için kullanılması, bunların yasal statüsünü değiştirmez."

Soykırım sözleşmesine atıf ve İsrail'e ambargo çağrısı

ABD'nin de aralarında yer aldığı ülkelere, İsrail'e yasa dışı saldırıları için kullandığı silahları tedarik etmeye son verme ve silah ambargosu uygulama çağrısı yapılan raporda, "Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin uygulanmasını sağlamak için diğer acil önlemler alınmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

HRW'nin Direktör Yardımcısı Gerry Simpson, yerinden edilmiş ailelerin sığındığı okullara yönelik saldırılar için "İsrail ordusunun Gazze'de yarattığı katliamın boyutunu ortaya koyuyor" görüşünü aktarırken, uluslararası topluma "sadece sığınacak güvenli bir yer arayan Filistinlilerin hedef oldukları bu acımasız katliamları tolere etmeme" çağrısı yaptı.

Sivillerin sığınabilecekleri okul kalmadı

Raporda Gazze'deki toplam 547 okuldan 564'ünün İsrail ordusu tarafından hedef alındığı, bu okul binalarında hasar meydana geldiği belirtiliyor. Hatta 518 okulun kullanılır hale gelebilmesi için yeniden inşası ya da geniş çaplı onarımının gerekli olduğu aktarılıyor.

HRW, İsrail'in saldırılarının sivillerin güvenli barınaklara erişimini engellediğine vurgu yaparken okulların onarımı ve yeniden inşasının kaynak ve zaman gerektireceğine işaret ediyor. Örgüt, bunun aynı zamanda Filistinlilerin uzun yıllar boyunca eğitime erişiminin kesintiye uğramasına yol açacağı kaydediliyor.

Okullara sığınan 836 Filistinli öldürüldü

HRW raporunda, sadece 1 ila 10 Temmuz tarihleri arasında İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındıkları en az 10 okula saldırdığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre bu saldırılarda 59 kişi öldürüldü, onlarca aile yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise Gazze'de savaşın başlamasından itibaren yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin okullara sığınmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiyor.

UNRWA'ya göre 18 Temmuz tarihine kadar bu okulları hedef alan saldırılarda 836'dan fazla Filistinli öldürüldü, 2 bin 527 kişi de yaralandı.

İsrail okulları hedef almak için özel birim mi kurdu?

HRW raporunda, İsrail basınında 24 Temmuz'da yayımlanan haberlerde İsrail ordusunda okulları hedef alan saldırılarla ilgili olarak "özel bir saldırı biriminin" kurulduğu bilgisinin yer aldığına dikkat çekiliyor.

Bu haberlerde, Hamas militanlarının yüzlerce sivilin arasında saklandığı iddiası yer alıyor ve İsrail ordusunun "ağırlık merkezleri" olarak adlandırılan okulları sistematik olarak tespit ederek bombalamak için söz konusu özel saldırı birimini kurduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Hamas ve diğer Filistinli savaşçıların "komuta ve kontrol merkezlerini" okullarda konuşlandırdığını iddia ediyor. Ancak HRW bu konuda İsrail ordusu tarafından bu iddiaları doğrulayacak somut bilgilerin paylaşılmadığına dikkat çekiyor.

HRW raporunda, "İsrail ordusunun saldırı sırasında okulda bulunduğunu iddia ettiği Filistinli silahlı grupların üyelerinin isimlerini ve fotoğraflarını yayınladığı sadece yedi vaka hakkında bilgi sahibidir" deniliyor.

DW/ DA,ET