Huckabee'nin Onay Oturumu Protestolarla Kesildi - Son Dakika
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Huckabee'nin Onay Oturumu Protestolarla Kesildi

Mike Huckabee'nin senatodaki konuşması, Filistin destekçileri tarafından çeşitli protestolarla kesildi.

10.04.2025 08:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçisi adayı Mike Huckabee'nin ABD Senato'sunda yaptığı konuşma, Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi.

Eski Arkansas Valisi Huckabee'nin, ABD Senatosu'ndaki onay oturumu öncesinde yaptığı konuşma, 4 kez protestolarla kesintiye uğradı.

Huckabee, konuşmasının daha ilk cümlesinde, Yahudi olduğunu söyleyen bir kadının protestosuyla karşılaştı.

Elinde siyah bir kumaş döviz taşıyan kadın, 3 polis memurunun müdahalesiyle salondan çıkarılırken, oturumun devamında büyükelçi adayının konuşması başka protestolarla da kesildi.

Salona dinleyici olarak giren barış yanlısı ABD'li Yahudi eylemciler, "Yahudiler hayır diyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganı attı, Huckabee'nin "Hristiyanlığı, etnik temizliği meşrulaştırmak için kötüye kullandığını" iddia etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, Huckabee'nin konuşmasını devamlı kesintiye uğratan protestocuları her seferinde salonun dışına çıkarttı.

Konuşmasında İsrail'i, "Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal topraklar" olarak tanımlayan Hucakbee, bu ülkeye ilk ziyaretini 52 sene önce henüz lise öğrencisiyken gerçekleştirdiğine değindi.

Senato'da 46 "hayır" oyuna karşın 53 "evet" oyu alarak resmen ABD'nin İsrail Büyükelçisi sıfatını kazanan Huckabee'nin Demokrat kanattan tek oy ise İsrail'e olan desteğini açıkça dile getiren Pensilvanya Senatörü John Fetterman'dan geldi.

Huckabee, daha önce işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmenin İsrail'in hakkı olduğunu dile getirerek, Gazze'de iki devletli çözüm çabalarını kesin bir dille reddetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Huckabee'nin Onay Oturumu Protestolarla Kesildi - Son Dakika

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