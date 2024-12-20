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Hükümetin Kapanma Riski Artıyor

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın desteklediği bütçe tasarısını reddederek hükümetin kapanma riskini artırdı.

20.12.2024 04:16
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ABD Temsilciler Meclisi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddederken, Kongrenin hükümetin kapanmasının önlemek için cuma gününün gece yarısına kadar vakti kaldı.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde yapılan oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 üyenin "hayır" oyuyla reddedildi.

Seçilmiş başkan Trump'ın da destek verdiği ve hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmedi.

Oylamada Demokartlarla birlikte 78 Cumhuriyetçi meclis üyesi de söz konusu tasarıya "hayır" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise cuma gece yarısından önce geçici bütçe tasarısı konusunda bir yol bulabileceklerine inandığını belirtti.

Daha önce Demokratlarla Cumhuriyetçiler, geçici bütçe konusunda uzlaşma sağlamış ancak çarşamba günü bu konuda aksi yönde açıklama yapan Trump'ın sözleriyle uzlaşma bozulmuştu.

Trump'ın muhalefeti hükümetin kapanma ihtimalini artırdı

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı.

Ancak Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçişini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırmıştı.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümetin Kapanma Riski Artıyor - Son Dakika

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