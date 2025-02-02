Hükümlüler Okulları Boyadı

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Mersin'de Denetim Serbestlik hükümlüleri 4 okulu boyayıp ikinci döneme hazırladı

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde, Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında yarıyıl tatilinde 4 okulun iç ve dış cephesinin boyamasını gerçekleştirdi.

Hükümlüler, Silifke ilçesindeki Gazipaşa, Atatürk İlkokulu ve Sömek İlk ve Ortaokulunda boya, badana ve onarım işlemlerini yaparak 2024-2025 Eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılına hazırladı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Cumhuriyet Savcısı Mehmed Fatih Durmuş ve Silifke Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Gök, boya, badana ve onarım işlemlerinin yapıldığı Sömek ilk ve orta okulunda incelemelerde bulundu.

4 okul iç ve dış cephesiyle boyandı

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesiyle denetimli serbestlikteki mahkumlarımız Halk Eğitim Merkezi marifeti ile kurslar alıyor. Boyacılık kurslarını alıp eğitimlerini tamamladıktan sonra okullarımızın boyanmasında bize yardımcı oluyorlar. Bu hizmet sayesinde öğrencilerimiz tertemiz sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Ayrıca mahkumlarımız da sosyal hayatı kazanması anlamında, normal hayatlarına kavuştuktan sonra da iş bulmaları anlamında yardımcı olan bir proje. Proje kapsamında şuana kadar 18 Mahkumumuz eğitimini tamamlayıp, Silifke Merkezde ve Sömek mahallesindeki toplam 4 okulumuz iç ve dış cephesiyle boyandı. Bu sayede öğrencilerimiz ikinci döneme tertemiz sınıflarda başlayacaklar" dedi.

Gazipaşa İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Sömek İlk ve Ortaokulunda çalışmalar tamamlandı

Gazipaşa İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Sömek İlk ve Ortaokulunda çalışmaların tamamlandığını belirten Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, "Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile yarıyıl tatilinde 81 ilde 1909 okulun temizlik, bakım ve onarımı, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yaklaşık 45 bin hükümlü tarafından gerçekleştirilmesi projesi kapsamında; Silifke İlçemizde haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler öncelikle Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurs ve eğitimlere katılımları sağlanmış alınan eğitimler sonrasında denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silifke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koordinesinde yarıyıl tatilinde yargı sınırlarımız içerisinde bulunan Gazipaşa İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Sömek İlk ve Ortaokulunda Silifke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Kamuya Yararlı Bir İşte çalışma uygulamasında bulunan hükümlüler tarafından okul ara tatil başlangıcı olan 11.01.2025 tarihinde boya, badana ve onarım işlemlerine başlanılmıştır" diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür ederim

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başsavcı Akyıldız, "Şehir Merkezinde bulunan Atatürk, Gazipaşa, Sömek İlk ve Ortaokulundaki boya, badana ve onarım işlemleri yükümlüler tarafından tamamlanmıştır. Sömek İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan Stundet-Ied Oceanic for Eco- friendly Knowledge Projesinin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Shore projesi kapsamında hibe almaya hak kazanmış olması nedeniyle Sömek İlk ve Ortaokulunun boya, badana ve onarım projemize dahil edilmiştir. Projeye destek ve katkı sağlayan Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Fevzi Kültiğin Eroğlu'na, Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz sayın Ali İlgili'ye, Cumhuriyet Savcımız Sayın Mehmed Fatih Durmuş'a, Silifke Denetimli Serbestlik Müdürümüz sayın Veysi Gök'e, Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Sayın Cengiz Yurt'a destek ve katkılarından dolayı, projeye dahil olan İnfaz Koruma Memuru ve hükümlü arkadaşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Silifke İlçemizde başlatılan çalışmalar ilerleyen zamanlarda sürdürülecektir" dedi.