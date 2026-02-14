Hükümlülerden Sevgililer Günü Özel Ürünler - Son Dakika
Hükümlülerden Sevgililer Günü Özel Ürünler

Hükümlülerden Sevgililer Günü Özel Ürünler
14.02.2026 12:25
Dalaman Cezaevindeki hükümlüler, Sevgililer Günü için çiçek ve hediyelik eşya üretiyor.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iş yurtlarında çalışarak para kazanıp meslek öğrenen hükümlüler, Sevgililer Günü'ne özel çiçek ve hediyelik eşya hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki cezaevinde kalan hükümlüler, kahvaltıdan sonra yapılan sayımın ardından görevli memurla çalıştıkları bölüme gidiyor.

Tarım, hayvancılık, marangozluk, el sanatları, misafirhane, fırın, kafeterya, satış mağazası, lokanta işletmeciliği gibi 25 farklı alanda görev yapan hükümlülerin sigortası da kurum tarafından yapılıyor.

Cezaevinde kaldıkları sürede meslek de edinen hükümlülerin ürettikleri, infaz kurumunun önündeki işletmede satışa sunuluyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel seralarda üretilen kesme gül, saksı çiçek ve hediyelik biblolar özenle hazırlanarak mağazadaki yerlerini aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve turistler de satış mağazasındaki ürünlere ilgi gösterdi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, AA muhabirine, cezaevinde bulunan tarım, ziraat, hayvancılık, narenciye, çiçek, sera, restoran satış mağazası ve çiçek evi gibi 25 farklı iş kolunda 1250 hükümlünün çalıştığını söyledi.

Sevgililer Günü'ne özel ürünler

Yaptıkları faaliyetle hükümlüleri topluma kazandırmayı ve onlara meslek öğretmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, "14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek seramızda 20 hükümlümüz tarafından aktif bir çalışma yürütülerek tüm hazırlıklar tamamlandı. Çiçek satış mağazamız ile kafetarya ve restoranımızda Sevgililer Günü'ne özel hükümlülerimiz tarafından özel ürünler hazırlandı." dedi.

Yılmaz, çiçek sera bölümünde hükümlülerin istihdamına yönelik çalışma yürütülürken bir yandan da vatandaşların taleplerini karşıladıklarını kaydetti.

14 Şubat'a özel program

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerden oluşan müzik grubunun konser vereceğini anlatan Yılmaz, dans yarışması ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra güne özel menüler hazırlanarak sokak lezzetleri sunumu da yapılacağını dile getirdi.

Yılmaz, kesme ve saksı çiçek haricinde hükümlüler tarafından hazırlanan hediyelik eşya ve bibloların da çiçek mağazasında satışa sunulduğunu ifade etti.

Aldığım eğitimlerle profesyonel çiçekçi oldum

Çiçek sera bölümünde çalışan hükümlülerden Atilla Cemiloğlu, yaklaşık 2 yıldır Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çiçek sera bölümünde çalıştığını söyledi.

Yaptıkları işle ilgili gerekli eğitimleri alarak kalfalık yaptığına ve ustalık belgesi için de sınava hazırlandığına işaret eden Cemiloğlu, "Bunun için bize imkan sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Daha önce çiçek hakkında hiçbir bilgim olmamasına rağmen çok kısa bir sürede aldığım güzel eğitimlerle şu anda profesyonel anlamda çiçekçilik yapabilecek bir seviyeye geldim. Bunun için herkese minnettarım." diye konuştu.

Cemiloğlu, hükümlü iş arkadaşları ve sorumlu müdürlerle gayretli bir çalışma yürüterek talepleri karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlülerden Sevgililer Günü Özel Ürünler - Son Dakika

