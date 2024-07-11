HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü, Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET, 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı" dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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