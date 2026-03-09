Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Krizi

09.03.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran yetkilisi Laricani, ABD ve İsrail'in saldırılarının Hürmüz Boğazı'nda güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalardan dolayı aksayan gemi trafiğine ilişkin, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil." dedi.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamada bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma ve gemi trafiğinin aksamasının ABD ve İsrail'den dolayı meydana geldiğini belirten Laricani, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bu da, bizzat bu savaşa arka çıkmada rol oynayanların bir planıdır." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Krizi - Son Dakika

Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı

18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:46:32. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.