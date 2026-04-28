Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan denizciler: Ateş topunun üzerinde seyrediyoruz

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde sivil gemi trafiği üzerindeki güvenlik riskleri devam ediyor. İran, saldırılara yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve bazı gemiler boğazı geçmeye çalışırken Devrim Muhafızları tarafından hedef alınmıştı. Ateşkes öncesinde ABD Başkanı Trump, İran'ı boğazı açması için tehdit etmişti. Arabulucuların müdahalesiyle daha büyük bir çatışmanın eşiğinden dönüldü ancak boğaz çevresinde bekleyen gemi personeli neyle karşılaşacaklarını bilmiyor.

Associated Press, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı arasında seyreden bir petrol tankerinin Iraklı kaptanı Rahman Al-Jubouri ile görüştü. Jubouri, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel ticareti aksattığını ve birçok denizcinin dünyanın en tehlikeli deniz rotalarında mahsur kaldığını belirtti. AP'ye verdiği röportajda, 1984'ten beri denizcilik yaptığını ve bu çatışma durumunun yeni olmadığını ifade eden kaptan, “Çalışmak yine bir risk haline geldi. Ne zaman saldırıya uğrayacağımızı bilmiyoruz. Bir ateş topunun üzerinde seyrediyoruz” dedi.

Palau bayraklı Sea Moon adlı tankerinde dört aydır görev yaptığını belirten Al-Jubouri, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeseler bile rotalarının tehlikeli olarak sınıflandırıldığını ve bölgedeki savaşın güvenlik endişelerini artırdığını söyledi. 28 Şubat’ta başlayan savaş, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki tüm ticari gemileri tehdit eder hale getirdi. Tahran, karşı saldırı olarak birçok tankeri hedef aldı ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskli hale geldi. Bu durum, dünya genelinde petrol ve doğal gaz fiyatlarının artmasına neden oldu.

Güvenlik riskleri nedeniyle mürettebatını olumsuz durumlara karşı eğittiklerini belirten Al-Jubouri, geçen yıl Yemen'de demirli olduklarında gemisinin hedef alındığını ve hemen harekete geçerek gemiyi koruduğunu anlattı. Yemen'deki olayda gemilerinin hafif hasar aldığını ancak durumun sakinleşmesiyle limana dönüp işlerine devam ettiklerini söyleyen kaptan, tüm bunların kendisi için normalleştiğini ancak mürettebatı için aynı durumun geçerli olmadığını belirtti. Ekibinin 27 kişiden 17 kişiye düştüğünü ve yaşananlar nedeniyle insanların korktuğunu ifade etti.

Uzun deniz yolculuklarının mevcut gerilim olmadan da zorlayıcı olduğunu belirten Al-Jubouri, 4 aydır ailesinden uzakta olduğunu söyledi. “Ailelerimizden ve vatanlarımızdan uzak olmak acı veriyor. İnternet erişimi iletişim sağlasa da savaşın gerilimi mesafeyi hissettiriyor. En azından temel ihtiyaç malzemelerini düzenli olarak yenileyebiliyoruz” dedi.