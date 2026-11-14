Hürmüz krizi Katar'ın 2026'da ilk 9 aylık bütçe açığını 54,3 milyar riyale çıkardı

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle petrol ve doğal gaz ihracatında yaşanan aksaklıkların etkisiyle Katar'ın devlet bütçesi, 2026'nın ilk 9 ayında 54,3 milyar riyal (yaklaşık 14,9 milyar dolar) açık verdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ülkenin geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 2,7 milyar riyal olan bütçe açığı, bu yılın ocak-eylül döneminde 54,3 milyar riyale yükseldi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin durma noktasına gelmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının büyük ölçüde aksaması, Katar'ın enerji gelirlerini olumsuz etkiledi.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,2 azalarak 43,4 milyar riyalden yaklaşık 10,7 milyar riyale geriledi.

Böylece Katar'ın petrol ve doğal gaz gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 32,6 milyar riyallik (9 milyar dolar) düşüş kaydedildi.

Petrol dışı gelirler ise aynı dönemde 5,8 milyar riyalden 6,3 milyar riyale yükseldi.

Ülkenin üçüncü çeyrekteki toplam bütçe gelirleri, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 49,2 milyar riyalden yaklaşık 17,1 milyar riyale düşerken, bütçe açığı 1,4 milyar riyalden 22,8 milyar riyale çıktı.

İlk 9 ayda bütçe gelirleri yarı yarıya azaldı

Katar'ın 2025'in ilk 9 ayında 158,4 milyar riyal olan toplam bütçe gelirleri, 2026'nın aynı döneminde yüzde 49,2 azalarak 80,5 milyar riyale geriledi.

Ülkenin bütçe harcamaları ise aynı dönemde 161,1 milyar riyalden 134,8 milyar riyale düştü.

Bütçe açığı, yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyar riyal, ikinci çeyreğinde 21,2 milyar riyal ve üçüncü çeyreğinde 22,8 milyar riyal olarak kaydedildi.

Böylece yılın ilk 9 ayındaki toplam bütçe açığı, Katar hükümetinin 2026'nın tamamı için öngördüğü 21,8 milyar riyallik açığın yaklaşık 2,5 katına ulaştı.

Hürmüz krizi LNG ihracatını olumsuz etkiledi

ABD ile İran arasındaki gerilimin çatışmaya dönüşmesinin ardından Katar, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği enerji sevkiyatlarını uzun süre durdurmak zorunda kaldı.

Bu süreçte Katar, dünyanın en büyük LNG ihracat merkezlerinden biri olan Ras Laffan'daki üretimini, tesislerin operasyonel hazırlığını koruyacak ölçüde sınırlı seviyelere indirdi.

Enerji ihracatında büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan Katar, bölgedeki çatışmalar ve deniz trafiğindeki aksamalardan doğrudan etkilendi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle LNG tankerlerinin uluslararası pazarlara ulaşmasında yaşanan ciddi aksaklıklar, ülkenin enerji ihracatında ve buna bağlı bütçe gelirlerinde önemli düşüşe neden oldu.