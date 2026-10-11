Hürmüzgan'da polis memuru İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idam mahkumu idam edildi

Hürmüzgan'da polis memuru İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idam mahkumu idam edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde polis memuru Rıza İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezası infaz edildi. Yüksek Mahkemenin onayıyla yasal süreç tamamlandı; İhtirami, Mayıs 2022'de akaryakıt kaçakçılarıyla çatışmada hayatını kaybetmişti.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, polis memuru Üsteğmen Rıza İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Yüksek Mahkemenin hükümlüye verilen idam cezasını onaylamasının ardından yasal sürecin tamamlandığı ve cezanın infaz edildiği ifade edildi.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Bendar Abbas kentindeki emniyet teşkilatında görev yapan İhtirami'nin, Mayıs 2022'de akaryakıt kaçakçılarıyla mücadele sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Kaynak: AA
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