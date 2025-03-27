Hüseyin Baş: Türkiye Milli Ekonomi Anlayışından Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Hüseyin Baş: Türkiye Milli Ekonomi Anlayışından Uzaklaşıyor

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Antalya’da düzenlenen bir toplantıda Türkiye'nin milli ekonomi anlayışından uzaklaştığını vurgulayarak, dışa bağımlılığı azaltmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili hükümetin tavrını eleştirdi.

27.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
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(ANTALYA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, " Dünya, 'Dışa bağımlılığımızı sıfıra indirelim, enerji üretimimizi yapalım, başkalarına muhtaç olmayalım' derken elindeki en önemli argüman bunu üretmenin de ötesinde bunu tüketecek vatandaşı oluşturmasıdır. Bu alıcıyı oluşturmak da devletin asli vazifesidir. Bütün dünya milli bir ekonomi anlayışına yürürken Türkiye ne yazık ki ciddi anlamda milli ekonomi anlayışından uzaklaşmaktadır" dedi.

BTP lideri Baş, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 5. Olağan Toplantısı'nın "Değişen Dünyada Milli Ekonomi Modeli" konulu toplantısına katıldı. ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan'ın yönettiği toplantıda dernek üyelerinin sorularını cevaplandıran Hüseyin Baş, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, şunları söyledi:

"Kitaplar dolusu yolsuzluğu olan belediye başkanı yargılanmazken…"

"Ben kişisel olarak inandığımı söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının binlerce hakim ve savcı adayını toplayıp onların atama kurasını yaptığı bir ortamda bu hakim ve savcılığın kurumsal olarak bağımsız kaldığı düşüncesinde olamam. Peki tarafsızlığını konuştuğumuzda bir belediye başkanının kitaplar dolusu yolsuzlukları varken yargılanmayıp bir başka belediye başkanının gizli tanıklarla, iftiraya dayalı delil sayılan ifadelerle yargılanmasını nereye koyabiliriz? Hiçbir yere koyamayız."

"Toplumu germek istiyorlar"

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla toplum nezdinde oluşan siyasi tablonun aslında iktidarın zararına olduğunu ifade eden Baş, "Bunu bile bile neden yapıyorlar" sorusuna, "Bu sürecin muhalefete hiçbir zararı yok karı var, iktidara hiçbir karı yok zararı var. Peki bunu bile bile niye yapıyorlar? Toplumu germek istiyorlar" yanıtını verdi.

Türkiye'de yaşanan olayların ABD'den bağımsız olmadığını aktaran Hüseyin Baş, şöyle devam etti:

"Dünya kaçınılmaz bir şekilde 3. Dünya Savaşı'na hızla ilerliyor"

"Bütün dünyada başka bir şey oluyor, sadece Türkiye'de değil. Amerika'da Donald Trump'ın 5 Kasım'da seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye'de farkındaysanız çok hızlı bir süreç başladı. Ben bu süreci Amerika'dan bağımsız bir süreç olarak değerlendirmiyorum. Dünya kaçınılmaz bir şekilde 3. Dünya Savaşı'na hızla ilerliyor. Dünyanın durumu bu. Durum bu olduğu için bütün ülkelerde kendi içlerinde bir iktidar konsolidasyonu ve otokratlaşma süreci başlamış vaziyette."

Dünyadaki değişimin temelinde de küresel para sisteminin değişmeye başlaması olduğunu belirten Baş, bu değişimi başlatan ana faktörün ise Prof. Dr. Haydar Baş'ın 'Milli Ekonomi Modeli' olduğunu söyledi. Baş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya, 'Dışa bağımlılığımızı sıfıra indirelim, enerji üretimimizi yapalım, başkalarına muhtaç olmayalım' derken elindeki en önemli argüman bunu üretmenin de ötesinde bunu tüketecek vatandaşı oluşturmasıdır. Siz istediğiniz kadar ürün üretin, her biriniz iş insanısınız, eğer bunun alıcısı yok ise o ürettiğiniz ürünün hiçbir kıymeti yoktur. Bu alıcıyı oluşturmak da devletin asli vazifesidir. Devlet burada ne yapar; emekli maaşlarıyla, memur maaşlarıyla, asgari ücret belirlemeleriyle alım gücünü yükselterek vatandaşın satın alma gücüyle birlikte hem üretici, hem tüketici, hem piyasa canlılığını sağlamaya çalışır. Bütün dünya bu yönde hızla ilerlerken, bütün dünya milli bir ekonomi anlayışına yürürken Türkiye ne yazık ki ciddi anlamda milli ekonomi anlayışından uzaklaşmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: Türkiye Milli Ekonomi Anlayışından Uzaklaşıyor - Son Dakika

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