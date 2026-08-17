Hüseyin'den İran'a Resmi Tutum Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüseyin'den İran'a Resmi Tutum Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran'dan saldırılara ilişkin resmi bir açıklama talep etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ile İstihbarat Ajansı Direktörünün konutunun hedef alınmasının ardından İran'dan "net ve resmi bir tutum" açıklamasını istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Barzani'nin ofisi ile İstihbarat Ajansı Direktörünün konutunu hedef alan saldırıların ardından İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "Önceki saldırılar İran tarafından bölgedeki muhalif grupların varlığı gerekçe gösterilerek savunuluyordu." diyen Hüseyin'in son saldırıyla kritik noktaların hedef alındığını vurguladığı belirtildi.

Hüseyin'in, "Bu durum gerilimi tırmandıracak ve bölgedeki istikrarı tehdit edecek tehlikeli bir gerilim teşkil ediyor." ifadelerini kullandığı açıklandı.

Saldırıyı kınayan Hüseyin'in, Tahran yönetiminin saldırıya, arkasındaki taraflara ve nedenlerine ilişkin tutumunu açıklayan resmi bir beyanatta bulunmasını talep ettiği vurgulandı.

Erakçi'nin ise görüşmede, "ülkesinin gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adımı reddettiği" aktarılarak, İran'ın olaya ilişkin tutumunu netleştiren resmi bir açıklama yayımlayacağı sözünü verdiği kaydedildi.

Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bunun bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin'den İran'a Resmi Tutum Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı
Netanyahu sınırı aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor “Kara Dul” için yolun sonu Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

00:10
Galatasaray Batrakov’u İstanbul’a getiriyor
Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor
23:43
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı
23:33
Samsun’da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
23:16
Kolombiya’da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü Görüntüler dikkat çekti
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti
22:12
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
21:57
Trump, Umman’ın ardından bu kez Güney Kore’yi hedef aldı: Kim Jong-un’dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Trump, Umman'ın ardından bu kez Güney Kore'yi hedef aldı: Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 00:19:45. #7.13#
SON DAKİKA: Hüseyin'den İran'a Resmi Tutum Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.