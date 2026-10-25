Husilerin havalimanı saldırıları sonrası ABD, Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personelinin ülkeden ayrılmasını istedi - Son Dakika
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Husilerin havalimanı saldırıları sonrası ABD, Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personelinin ülkeden ayrılmasını istedi

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Husilerin havalimanı saldırıları sonrası ABD, Suudi Arabistan\'daki zorunlu olmayan personelinin ülkeden ayrılmasını istedi
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Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği, Husilerin sivil havalimanlarını hedef alan füze ve İHA saldırılarının ardından zorunlu olmayan personel ile ailelerinden ülkeden ayrılmalarını istedi. Saldırıların yayılabileceği uyarısında bulunan elçilik, Amerikan vatandaşlarına yola çıkmadan önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmelerini tavsiye etti.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, güvenlik gerekçeleriyle Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Elçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki elçilik personeline ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yaptı.

Ülkeyi terk etme kararının geçen cuma gününden itibaren yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı düzenledikleri saldırılarda sivil havalimanları ve hassas altyapıyı hedef aldığı, saldırılarda sivillerin öldüğünü ve havayolculuklarında büyük sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

SALDIRILARIN YAYILABİLECEĞİ UYARISI

Açıklamada, çok hızlı bir şekilde tırmanma ihtimali olan saldırıların başka yerlere de yayılma olasılığının bulunduğuna dikkat çekildi.

HAVALİMANI KULLANIMINA ÖZEL İZİN ŞARTI

Büyükelçilik açıklamasında, son füze ve İHA saldırılarının ardından Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti personelinin ülke içindeki herhangi bir havalimanını kullanabilmesi için misyon şefinden özel izin alması gerektiği vurgulandı.

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iç hat ve bazı dış hat uçuşlarına kısmen yeniden başladığı, bazı Riyad seferlerinin ise El Kasim'deki Prens Naif Havalimanı'ndan yapıldığı duyurulan açıklamada, Cidde ve Dammam havalimanlarının gecikme ve iptallerle faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elçilik, Amerikan vatandaşlarından, olası yeni saldırılara ve hava sahası kapanma riskine karşı havalimanlarında azami dikkat göstermelerini ve yola çıkmadan önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini istedi.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    büyük şeytan tüm bölgeden silinecek BİİZNİLLAH. 0 0 Yanıtla
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