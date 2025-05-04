Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu - Son Dakika
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Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Husiler, ABD güçlerinin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı ve Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

04.05.2025 22:30
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD güçlerinin, ülkenin batısında Hudeyde'de bulunan Ras İsa Limanı ile Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD güçlerinin Ras İsa Petrol Limanı ile Kamaran Adası'na bir dizi hava gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Husiler gün içinde ABD güçlerinin Cevf iline bağlı Hab eş-Şaaf ilçesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu - Son Dakika

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