Husiler ABD SİHA'sını Düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) daha düşürdüklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yaptığı görüntülü açıklamada, Zemar kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.
Seri, ABD SİHA'sının Zemar kenti semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü söyledi.
Sözcü Seri, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiğini dile getirdi.
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