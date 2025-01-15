Husiler, ABD Uçak Gemisini Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler, ABD Uçak Gemisini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, USS Harry S. Truman uçak gemisini Kızıldeniz'de altıncı kez hedef aldı.

15.01.2025 20:17
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisini bir ay içerisinde 6'ıncı kez hedef aldıklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve ona eşlik eden bazı savaş gemileri, bir dizi seyir füzesi ve insansız hava aracıyla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Saldırının Yemen'e saldırı girişimlerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirten Seri, "Bu uçak gemisi, yaklaşık bir ay önce Kızıldeniz'e geldiğinden bu yana altıncı kez hedef alınıyor." dedi.

Saldırının hedeflerine "başarıyla" ulaştığını dile getiren Seri, detay vermekten kaçındı. Seri, ABD veya İsrail'in gerilimi tırmandırmasına karşı hazır olduklarını "mazlum Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini, operasyonlarının Gazze'ye yönelik saldırılar sona erip abluka kaldırılana kadar" devam edeceğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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