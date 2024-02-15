Husi: ABD ve İngiltere\'nin saldırıları hedefine ulaşamadı

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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İngiltere'nin, Husilerin kontrolü altındaki bölgelere yönelik saldırılarında amacına ulaşamadığını söyledi.

Husi, liderlik ettiği gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erene kadar güçlerinin Kızıldeniz'deki operasyonlarına devam edeceğini dile getirdi.

İngiltere ve ABD'nin, Husilerin kontrolü altındaki hedeflere yönelik saldırılarının, "İngiltere ve ABD'nin de itiraf ettiği gibi" hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Husi, bu iki ülkenin İsrail ile irtibatlı gemileri koruma konusunda askeri düzeyde tamamen başarısız olduklarını savundu.

İsrail'i destekleyen Amerikan-İngiliz saldırılarına rağmen Yemen'deki cephe savaşının etkili bir şekilde devam ettiğini aktaran Husi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü sürece Yemen'deki tüm faaliyetlerin devam edeceğini dile getirdi.

Husi, ABD ve İngiltere'nin bu hafta çoğu Hudeyde kentine yönelik olmak üzere Yemen'e 40 saldırı düzenlediğini söyledi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.