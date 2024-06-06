Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğünü açıkladı

Husiler, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğünü açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin 2024'ün başından bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğünü, 78 kişinin yaralandığını belirtti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, saldırılarla ilgili açıklamaları televizyon kanalında yayınladı. Husi, ayrıca Gazze'yi desteklemek için gerçekleştirdikleri operasyonları da aktardı. ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye hava saldırısı düzenlediği de duyuruldu.

06.06.2024 21:51
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, 2024'ün başından bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğünü, 78 kişinin yaralandığını belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, ABD ile İngiltere'nin düzenlediği saldırılarla ilgili açıklamaları Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalında yayınlandı.

Söz konusu ülkelerin şu ana kadar Yemen'e denizden ve havadan 487 saldırı düzenlediğini söyleyen Husi, bu saldırılarda 55 kişinin öldüğünü, 78 kişinin yaralandığını kaydetti.

Husi, bu saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar yaşansa da Yemen'in, Gazze'yi destekleyen tavrının değişmeyeceğini dile getirdi.

Gazze'ye destek amaçlı "operasyonlar"

Husi, Gazze'yi desteklemek için 9 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde, Kızıldeniz, Umman Denizi, Hint Okyanusu, Akdeniz ve işgal altındaki Filistin'in güneyinde (İsrail) 38 "askeri operasyon" düzenlediklerini aktardı.

Sadece bu hafta içinde ABD'ye ait ya da onunla bağlantısı olan veya İsrail limanlarına "giriş yasağını" ihlal eden 8 gemiyi hedef aldıklarını söyleyen Husi, bunlar arasında ABD uçak gemisi Eisenhower'ın da yer aldığına işaret etti.

Husi, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Yemen sahillerine 400 kilometre mesafedeyken hedef alınan Eisenhower'ın, tekrar hedef alınmamak için Kızıldeniz'in kuzeyine doğru 880 kilometreye kadar uzaklaştığını belirtti.

Husi, söz konusu saldırının başarılı olduğunu ve uçak gemisindeki uçakların 2 gün boyunca uçuş yapamadığını söyledi.

ABD ile İngiltere'den Hudeyde'ye hava saldırısı

Öte yandan, "El-Mesira" televizyon kanalı, ABD ile İngiltere'nin, Yemen'in Hudeyde kentine bağlı El-Luhayye ilçesi kıyılarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Haberde, söz konusu saldırıda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere'den de konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

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