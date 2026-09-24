Husiler, Cazan'da yüzlerce askeri personelin öldürülüp yaralandığını öne sürdü - Son Dakika
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Husiler, Cazan'da yüzlerce askeri personelin öldürülüp yaralandığını öne sürdü

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Husiler, Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki askeri noktaları balistik füze ve İHA'larla vurduğunu iddia etti. Husi sözcüsü Seri, saldırılarda yüzlerce personelin öldürülüp yaralandığını, onlarca Suudi asker ve subayın öldüğünü öne sürdü. Suudi Arabistan'dan açıklama yok.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesinde bulunan askeri noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı görüntülü açıklamada saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Seri, saldırılarda Cazan'ın Tival bölgesindeki "operasyon, komuta ve kontrol merkezleri, silah depoları ve diğer bazı noktaların" yanı sıra Degarir Kampı ve bölgedeki diğer kamplarda bulunan füze fırlatma noktaları ve platformlarının hedef alındığını iddia etti.

Saldırıların "yüzlerce askeri personelin öldürülmesine ve yaralanmasına" yol açtığını öne süren Seri, onlarca Suudi asker ve subayın da öldüğünü, silah depolarının imha edilerek yakıldığını savundu.

Suudi Arabistan tarafından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler Suudi Arabistan'ın ???????kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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