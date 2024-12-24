Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

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Husiler tarafından fırlatılan füze İsrail'de etkisiz hale getirildi, can kaybı yok.

24.12.2024 03:53
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- Husiler İsrail'e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi

İsrail ordusu: "Füze etkisiz hale getirildi"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Husi saldırısında 18 kişi yaralanmıştı

Geçtiğimiz cumartesi günü Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

Husiler\'den İsrail\'e Füze Saldırısı
Kaynak: İHA

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