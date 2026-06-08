Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi.

Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde, güney bölgelerinde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bu saldırının, ABD ile Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor.