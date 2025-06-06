Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı - Son Dakika
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Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı

Husiler: İsrail Havalimanı\'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı
06.06.2025 01:26
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı 'Filistin 2' isimli balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı. Husiler yaptıkları açıklamada saldırının hedefine başarıyla ulaştığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı "Filistin 2" isimli yüksek hızlı balistik füze ile hedef aldıklarını ve saldırının amacına başarıyla ulaştığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yaptıkları balistik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"SALDIRI HEDEFİNE BAŞARIYLA ULAŞTI"

Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze biriminin, işgal altındaki Yafa bölgesinde yer alan Ben Gurion Havalimanını, "Filistin 2" tipi yüksek hızlı balistik füze ile hedef aldığını bildiren Seri, saldırının hedefine başarıyla ulaştığını savundu. Seri, söz konusu saldırının, milyonlarca siyonist işgalciyi sığınaklara kaçmak zorunda bıraktığını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduğunu kaydetti.

"YEMEN HALKI FİLİSTİN HALKININ YANINDADIR"

Gazze'ye ve Filistin'e destek vurgusu yapan Seri, "Bu mübarek günlerde, Gazze'de ve tüm Filistin'de direnen samimi mücahitleri selamlıyoruz. Yemen halkı, liderliği ve ordusuyla birlikte Filistin halkının yanındadır; ta ki bu saldırılar sona erip abluka kalkana kadar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu ise daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'den İsrail yönüne bir balistik füze fırlatıldığını ve hava kuvvetlerinin bu füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdiğini bildirmişti. Saldırının ardından İsrail'in merkez bölgelerinde Tel Aviv ve Kudüs dahil olmak üzere çok sayıda şehirde sirenlerin çaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da saldırı nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda hava sahasının geçici olarak kapatıldığını aktardı.

Son dönemde Ben Gurion Havalimanı'na artan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası havayolu şirketi, İsrail'e olan uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Savunma, İsrail, Güncel, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı - Son Dakika

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