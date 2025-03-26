Husiler, Filistin'e Destek İçin Kararlılık Vurguladı - Son Dakika
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Husiler, Filistin'e Destek İçin Kararlılık Vurguladı

Husilerin lideri el-Husi, ABD saldırılarına rağmen Filistin'e destek operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

26.03.2025 23:18
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına rağmen "tereddüt etmeden, geri adım atmadan" Filistin'e destek operasyonlarına devam edeceklerini söyledi.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalı, Husilerin liderinin açıklamalarını yayımladı.

Abdulmelik el-Husi, "Bir yılı aşkın süredir devam eden ve yeni bir tırmanış turuna giren ABD saldırılarına rağmen, Filistin halkını tereddüt etmeden veya geri adım atmadan desteklemekteki ilkeli, insani ve ahlaki tutumumuzda kararlılığımızı teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, ABD ortaklığıyla yürüttüğü saldırıların hedefinin "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistin halkını zorla göç ettirmek" olduğuna işaret eden Husi, "Bu, ABD ve İsrailliler tarafından yapılan açıklamalar ve ortaya konulan tutumlarda açıkça görülmektedir, bu suçlamalar veya niyetler hakkında bir konuşmadan ibaret değildir." dedi.

Yemen halkının, Filistin halkını desteklemek amacıyla kapsamlı şekilde harekete geçtiğini belirten Husi, "deniz operasyonlarıyla, yüzlerce balistik füze, insansız hava aracı ve süpersonik füzeler kullanarak İsrail hedeflerini vurduklarını" söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kenti ve çevresine 17 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Husiler bu sabah Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi USS Harry Truman ve Tel Aviv'deki İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik 2 operasyon gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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