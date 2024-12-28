Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin kuzeybatıdaki Hacce kentine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hacce kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Saldırıların Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.
İsrail, 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.
Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Husiler, Hacce'de ABD ve İngiltere'nin Hava Saldırılarını İddia Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?