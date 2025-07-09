Husiler, Hudeyde Limanı'na Malların Ulaştığını Duyurdu

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail saldırılarına rağmen ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na malların sorunsuz bir şekilde ulaştığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire Televizyonu'nun haberlere göre, Husilerin uluslararası alanda tanınmayan hükümetine bağlı Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed el-Kahim ve yerel yetkililerin yanı sıra uluslararası örgütler ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de katılımıyla Hudeyde kentinde toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kahim, İsrail'in limanlara yönelik saldırılarına rağmen malların Hudeyde Limanı'na sorunsuz bir şekilde ulaştığını söyledi.

Limandaki hasarın doğrudan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Kahim, BM'nin bu suçlara şüpheli bir sessizlikle ortak olmasını bir "ayıp" olarak değerlendirdi.

Amir, Gazze'ye desteğin "ödenen bedellere rağmen ilkesel bir davranış ve Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarıyla bağlantılı olduğunu" vurguladı.

Gazze'de insani ateşkes sağlanmasının ardından Yemen'in Gazze'ye yönelik destek operasyonlarının duracağını dile getiren Amir, Kızıldeniz'de "İsrail'e giden gemilerin seferleri hariç deniz seferlerinin normal olduğunu" ifade etti.

Hudeyde Valisi Abdullah Atifi ise yardım kuruluşlarının Hudeyde'den çekilmesini, insani yardım çalışmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan siyasi bir çekilme olarak değerlendirdi.

Vali Atifi, söz konusu kuruluşların "ABD ve siyonist" politikalarını uyguladıklarını dile getirdi.

İsrail'in Hudeyde limanlarını ve elektrik santralini hedef almasının bir savaş suçu olduğunu ve BM'nin sessizliğini kınadıklarını ifade eden Atifi, Yemen halkının yüzde 80'inin temel ihtiyaçlarını karşılamak için Hudeyde limanlarına bağımlı olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirtmişti.