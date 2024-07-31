Husiler, İran destekli Hamas liderine düzenlenen suikastı kınadı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı "terör suçu ve tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi ve kınadı.

Husilerin Siyasi Büro Ofisinden, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Lideri Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu suikastın uluslararası tüm hukuk ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Heniyye suikastı, sınırı aşan büyük bir gerilimdir." denildi.

Açıklamada, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastın "Yahudilerin terör suçu olduğu" ifade edildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.