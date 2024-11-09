Husiler, İsrail'e Balistik Füze Fırlattı

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SANA, 9 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne "balistik füze" fırlattığını ve Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayeti üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husiler tarafından yönetilen El Mesire TV'de cuma günü yayımlanan açıklamasında "Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah'a destek olarak Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdik ve füze hedefine ulaştı" dedi.

Aynı açıklamada Sarea, "Hava savunmamız, El-Cevf vilayetinin hava sahasında cuma günü şafak vakti düşmanca görevler yürüten bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını düşürmeyi başardı" dedi.

Sarea, "Bu İHA'nın da düşürülmesiyle birlikte Kasım 2023'ten bu yana düşürdüğümüz aynı tip İHA'ların sayısı 12'ye yükseldi" dedi.

"Düşman İsrail'e (Kızıldeniz'de) deniz ablukası uygulamaya devam ederek Filistin ve Lübnan halklarını desteklemeye devam edeceğiz" diyen Sarea, grubun askeri operasyonlarının 'İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı durana kadar devam edeceğini' sözlerine ekledi.

Günün erken saatlerinde El Mesire TV, ABD-İngiliz koalisyonunun Yemen'in kuzeybatısındaki Hudeyde vilayetine iki hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.