Husiler İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

Husiler İsrail\'e İHA Saldırısı Düzenledi

Husiler, İsrail'e yönelik yeni İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı, Yafa ve Aşkelon hedef alındı.

18.11.2024 10:53
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SANA, 18 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'e yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri pazar günü televizyonda yayımlanan açıklamasında, "Filistin ve Lübnan halklarına destek olmak için" gerçekleştirilen operasyonda İsrail'in Yafa ve Aşkelon kentlerindeki birçok "askeri ve kritik hedefin" vurulduğunu söyledi.

"Çok sayıda İHA'nın kullanıldığı operasyon başarıya ulaştı" diyen Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları durana kadar daha fazla saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Son saldırı, Husilerin cumartesi günü İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'a yönelik bir İHA saldırısının sorumluluğunu üstlenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden gerçekleşti.

İsrail'den Husi saldırılarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana süren İsrail-Filistin çatışmasında sırasında Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla İsrail'e roket ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

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