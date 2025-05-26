Husiler Kızıldeniz Limanlarında 1,4 Milyar Dolar Zarar Açıkladı - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz Limanlarında 1,4 Milyar Dolar Zarar Açıkladı

26.05.2025 17:00
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Husiler, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle Kızıldeniz limanlarında büyük maddi zarar gördüklerini açıkladı.

ADEN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, ülkenin Kızıldeniz'deki başlıca limanları olan Hudeyde, Salif ve Ras İsa'nın ABD ve İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 2024'ün temmuz ayından bu yılın mayıs ayına kadar yaklaşık 1,4 milyar ABD doları zarara uğradığını açıkladı.

Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz Limanları Şirketi pazar günü Hudeyde'de düzenlediği basın toplantısında sivil liman altyapısını ve operasyonel tesisleri hedef alan hava saldırıları nedeniyle söz konusu limanlardaki rıhtımlar, ana vinçler, elektrik santralleri, jeneratörler ve lojistik tesislerin hasar gördüğünü söyledi.

Üç limandaki "yüzer iskeleler, römorkörler ve gıda, yardım ve tıbbi malzemelerin boşaltılması için tahsis edilmiş depoların" da zarar gördüğünü uğradığını kaydeden şirket, yeniden inşa çabaları için acil destek çağrısında bulundu.

Husiler, Gazze'deki savaşta Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail'i ve İsrail bağlantılı gemileri hedef alıyor.

İsrail, buna karşılık Husi hedeflerine hava saldırıları düzenlerken ABD ise 2024'ün ocak ayında Husi mevzilerine düzenli hava saldırıları gerçekleştirmeye başladı. Husiler, bunun üzerine ABD gemilerini de hedef almaya başladı.

Mart ayı ortasında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasını gerekçe göstererek Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yeniden saldırmayı planladıklarını açıklayan Husilere karşı "kararlı ve güçlü askeri harekat" emri vermişti.

Mayıs ayı başlarında Husiler ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşması imzalandığı ve bu anlaşma uyarınca ABD'nin Husi mevzilerine yönelik hava saldırılarını durdurması karşılığında grubun Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırılarını askıya almayı kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Kızıldeniz Limanlarında 1,4 Milyar Dolar Zarar Açıkladı - Son Dakika

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