Husiler: Nasrallah'ın Ölümü İsrail'in Yok Olmasını Getirecek

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Yemen'de İran destekli Husiler, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin, İsrail'in yok oluşunu hazırlayacağını belirtti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden Nasrallah'ın İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırılarda öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Nasrallah'ın ölüm haberinin büyük bir üzüntüyle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun Nasrallah'ın ölümü, fedakarlık ateşini daha fazla körükleyecek ve kaçınılmaz son, zafer ve İsrail'in yok oluşu olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Nasrallah'ın ailesine, Hizbullah'a ve Lübnan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

3 gün yas ilanı

Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat ise yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle Husilerin kontrolündeki bölgelerde 3 gün yas ilan edilmesi ve bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın ölümü nedeniyle Hizbullah, Lübnan halkı, direniş ekseni liderleri ve İslam ümmetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Nasrallah'ın liderliği döneminde daha güçlü ve kuvvetli hale geldiği ve atılım gerçekleştirdiği kaydedildi.