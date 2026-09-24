Husiler, Riyad'da hassas nokta ve Yenbu'da Aramco tesisini hedef aldığını açıkladı

Husiler, Riyad'da hassas nokta ve Yenbu'da Aramco tesisini hedef aldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi hedef aldıklarını açıkladı. Hedefler arasında Riyad'daki hassas nokta ve Yenbu'daki Aramco tesisi yer alıyor.
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi hedef aldık
Kaynak: AA
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